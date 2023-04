A Cabras le buche nelle strade sono sempre meno. Proseguono infatti senza sosta gli interventi di ripristino delle vie urbane, con qualche disagio però per i residenti a causa di vari tratti bloccati. Dopo l’intervento effettuato la scorsa settimana, che ha reso percorribile la provinciale 4 che congiunge Cabras e Solanas e corso Umberto, una delle arterie più frequentate, il programma prosegue con il rifacimento delle vie Tharros, Oristano, Iglesias, Carlo Alberto, Alfieri e Lazio. Tratti che sono stati di recente interessati dalle lavorazioni di E-Distribuzione per portare a compimento l’interramento delle linee aeree: un’operazione condotta dall’ente gestore delle linee elettriche per l’efficientamento e la messa in sicurezza della rete.

«Il progetto è frutto dell’accordo stipulato con l’amministrazione comunale di Cabras nel 2021 e consiste in un programma triennale che prevede il rifacimento strutturale di circa 15 chilometri di linee di bassa tensione – spiega Gianluca Oddi, responsabile Unità Territoriale di Oristano di E-Distribuzione -. L’operazione ha comportato importanti tagli e scavi stradali per consentire la canalizzazione interrata delle linee e i nuovi allacci all’utenza e oggi ci impegniamo a completare i lavori garantendo le richieste del Comune con un intervento di bitumazione completa».

Il Comune ha pubblicato un’ordinanza che vieta la sosta con rimozione forzata estesa a tutte le categorie di veicoli, nelle vie via Tharros, Oristano, Iglesias, Carlo Alberto, Alfieri e Lazio su ambo i lati come da segnaletica. Durante i lavori di bitumatura è in vigore anche il divieto di circolazione e di sosta su ambo i lati nelle via Iglesias, Oristano, Alfieri, Lazio e il senso unico alternato nelle vie Tharros e Carlo Alberto.

