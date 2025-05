La prossima data del Consiglio comunale ancora non è stata comunicata, è certo però che all’ordine del giorno ci saranno 12 interrogazioni.

Il consigliere comunale Antonello Manca oggi ne ha presentato un’altra. Riguarda lo stato di degrado di via De Gasperi. «Il canale di scolo, unitamente al pozzo in cemento armato, si trova in pessime condizioni, visto che è invaso da vegetazione secca e detriti - si legge nel documento - Il tombino stradale presenta invece un’apertura pericolosa che espone a rischi pedoni, ciclisti e automobilisti, mentre il marciapiede adiacente al campo sportivo si presenta invaso da erbacce e sterpaglie, rendendo il passaggio difficoltoso e potenzialmente pericoloso».

Manca ricorda poi che non gode di ottima saluta nemmeno l’area attorno al campo sportivo.

«Queste zone non curate rappresentano un rischio concreto per la salute pubblica, favorendo la proliferazione di zecche e insetti pericolosi, specialmente per i ragazzi che giocano o fanno attività sportiva nella zona - si legge ancora - La presenza di erbacce, rifiuti e acqua stagnante può facilitare la diffusione del virus West Nile. Numerosi cittadini della zona hanno segnalato più volte lo stato di degrado, lamentando una differenza di trattamento tra le diverse zone del paese. Chiedo agli amministratori se siano a conoscenza dello stato di incuria e se intendano intervenire con urgenza».

