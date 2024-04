Il Comune di Cabras tende la mano a chi ha difficoltà economiche. A partire dal 15 aprile e fino al 5 maggio sarà possibile presentare le domande per il Reddito di inclusione sociale. Si tratta di un budget mensile, erogato per 12 mesi, legato a un progetto lavorativo. Il valore del contributo economico è pari al 70% del valore complessivo del budget di inclusione ma non può comunque essere superiore alla somma mensile di 1.100 euro.

I benefici economici non potranno essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e di qualsiasi prodotto legato al gioco d’azzardo. La domanda di accesso deve essere presentata tramite lo sportello telematico polifunzionale del Comune. In ordine di graduatoria e nel limite delle somme disponibili, il Servizio sociale professionale comunale convoca i nuclei familiari beneficiari per l’elaborazione del Progetto di inclusione, che sarà predisposto in collaborazione con altre figure professionali, anche in rappresentanza di istituzioni pubbliche dei settori della salute, dell’istruzione, della formazione e delle politiche del lavoro, degli Enti del terzo settore e degli Enti di natura caritativa.

«La caratteristica che definisce questa misura sociale è quella di unire il contributo economico all’attività lavorativa attraverso dei progetti di reinserimento - ha spiegato l’assessora alle Politiche Sociali Laura Celletti - Si tratta di un connubio che riteniamo indispensabile in quanto consente di percepire in maniera più profonda il valore del sostegno, che non viene considerato come fine a se stesso, e allo stesso tempo permette di aiutare le persone interessate ad avvicinarsi al mondo del lavoro. Una misura che in un momento storico come quello attuale, dove le estreme povertà sono numerose, assume una fondamentale importanza».

© Riproduzione riservata