Il Sinis si fa bello in vista della Pasqua. Sono partiti la scorsa settimana gli interventi per la sistemazione delle borgate in vista delle festività pasquali. I lavori prevedono il rifacimento delle strade sterrate a San Giovanni di Sinis, dove è già stato ultimato il lavoro di livellamento con l’utilizzo di nuovo materiale, e a Funtana Meiga, dove è in corso il ripristino della vecchia strada sterrata di accesso e di quella in direzione del parco naturalistico di Seu.

Sono iniziati anche i lavori di taglio dell’erba nel villaggio di San Salvatore, negli ingressi, nella piazza principale e nelle vie interne.

Nei pressi del villaggio l’associazione Italia Nostra la scorsa settimana ha realizzato la consueta giornata dedicata alla pulizia del sito di Domu ‘e Cubas, dove giacciono i resti di antiche terme romane, coinvolgendo un gruppo di volontari e rendendolo fruibile ai visitatori. Lo sfalcio proseguirà nella borgata di San Giovanni di Sinis, a Funtana Meiga e nell’abitato di Cabras.

«Riteniamo importante preparare i luoghi affinché possano essere decorosi in vista dell’incremento delle presenze - hanno affermato gli assessori ai Lavori pubblici e all’Ambiente Enrico Giordano e Carlo Carta - San Giovanni di Sinis, San Salvatore e Funtana Meiga sono tra le località più frequentate in concomitanza con l’arrivo della primavera e in particolare con la stagione estiva».

«Le strade richiedono un’attenzione particolare dopo le piogge invernali – specifica Giordano – è opportuno creare una base solida con l’aggiunta di materiale in quantità sufficiente affinché le strade possano mantenersi anche in caso di ulteriori precipitazioni primaverili». «La programmazione del taglio dell’erba sarà eventualmente incrementata e programmata proprio sulla base delle previsioni meteorologiche, così da evitare un nuovo proliferare delle erbacce subito dopo gli attuali interventi», ha aggiunto Carta.

© Riproduzione riservata