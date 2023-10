Basta file per raggiungere la costa del Sinis.

Oggi è partito il cantiere sulla provinciale sei per il miglioramento della viabilità: i lavori comprendono il rifacimento dell’asfalto lungo il canale scolmatore sino all’incrocio per il villaggio di San Salvatore, dove verrà costruita una grande rotonda che organizzerà il nuovo svincolo stradale, mettendo in sicurezza uno dei punti più critici della viabilità per il mare.

«Finalmente - commenta il sindaco Andrea Abis - Si tratta di un importante risultato in termini di sicurezza stradale».

Prima di vedere gli operai al lavoro sono state fatte diverse indagini archeologiche. Solo dopo il Comune ha ottenuto tutte le autorizzazioni. Poi c’è stato il momento dell’acquisizione delle aree private sulle quali sorgerà la rotonda, la gara pubblica, l’appalto dei lavori e ora l’avvio del cantiere.

«Un insieme di procedure che abbiamo dovuto seguire facendo una corsa contro il tempo per rispettare le scadenze del finanziamento» ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici Enrico Giordano.

L’opera, che verrà realizzata a metà novembre, ha un costo complessivo di 1 milione e 150mila euro. Risorse finanziate anni fa dalla Regione.

