Era il loro compagno di uscite in bici, di tante risate, di giornate indimenticabili. Ecco perché ancora una volta vogliono ricordarlo. Domenica mattina tutti in sella per non dimenticare Sandro Pinna, cabrarese doc e ciclista per passione, lungo i sentieri del "suo" Sinis. Su iniziativa di tanti amici di Cabras e Oristano, l’associazione "La Volantina" ha organizzato una manifestazione ludico-sportiva.

Questo gruppo di affezionati alla MTB, vuole dedicare al compagno di tante uscite di gruppo, una giornata di sport e di amicizia proprio nei luoghi dove lui amava recarsi con la sua bici. Il secondo memorial Sandro Pinna, noto a tutti con come "Paperone", e venuto a mancare a 57 anni, è un'escursione ciclo-turistica non agonistica che prevede un percorso ad anello lungo la costa del Sinis partendo da San Giovanni per concludersi proprio in prossimità delle rovine antiche di Tharros.

“Sandro è ancora presente nei cuori e nei ricordi di tanti, che fortemente desiderano rendergli omaggio con un bel giro su sterrato - fanno sapere gli organizzatori della manifestazione - Con il patrocinio del Comune di Cabras, con la collaborazione del Centro Sportivo Italiano egrazie alla sensibilità e generosità di diverse aziende locali e attività commerciali organizziamo la manifestazione pubblica alla quale sono invitati a partecipare tutti gli amanti della mtb e del gravel. Percorreremo 35 chilometri lungo un tracciato di media difficoltà tecnica”. La manifestazione si concluderà a fine mattinata con un pranzo di gruppo durante il quale saranno estratti i doni offerti dagli sponsor. (s.p.)

© Riproduzione riservata