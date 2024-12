Qualcuno si è anche emozionato, poi c’è chi ha detto grazie tantissime volte. La tradizionale raccolta benefica organizzata dal Comune di Cabras in occasione del Natale, nei supermercati del paese ma anche nelle scuole, ieri ha regalato un sorriso a tantissimi cittadini, precisamente a 110 nuclei familiari. A tutti loro sono andati beni di primaria necessità e non solo raccolti in due settimane di generosità.

«Anche quest’anno l’obiettivo di sostenere in maniera solidale le famiglie meno abbienti di Cabras e Solanas è stato raggiunto grazie al prezioso aiuto della comunità, delle associazioni di volontariato Vincenziane Sacro Cuore, Anteas e della Consulta Giovanile, che come ogni anno hanno attivamente preso parte all’iniziativa», ha affermato l’assessora alle Politiche sociali Laura Celletti. «Questo risultato non è solo un numero, ma rappresenta un gesto di solidarietà e un significativo passo verso la costruzione di un tessuto sociale più coeso. Collaborare e mantenere viva l’attenzione verso le esigenze di chi si trova in difficoltà può fare una grande differenza».

I pacchi dono raccolti a Cabras

Il sindaco Andrea Abis ha evidenziato l’importanza dell’esistenza di una rete comunitaria forte: «In un momento di sfide sociali ed economiche, unire le forze tra cittadini, associazioni e istituzioni è fondamentale per affrontare le difficoltà. La partecipazione attiva di ciascuno è essenziale per realizzare un cambiamento significativo».

L’amministrazione comunale ha partecipato con uno stanziamento di 20.000 euro. I pacchi consegnati questa mattina contengono generi alimentari e di prima necessità, compreso agnello, salsiccia, formaggio, ravioli e riso. L’iniziativa si è svolta anche con l’aiuto degli operai del progetto LavoRas. A contribuire alla raccolta solidale sono state anche le aziende Riso I Ferrari e Riso Jolly.

© Riproduzione riservata