Si pedalerà come sempre. Ma sono previsti anche giochi, educazione stradale e ambientale e tanti bei paesaggi da ammirare. È tutto pronto a Cabras per la tradizionale ciclopedalata del Sinis in programma il primo maggio, promossa dall’assessorato allo Sport. «Un appuntamento ormai consolidato, che coniuga perfettamente sport, benessere e valorizzazione del territorio - spiega l’assessore Carlo Trincas - Vogliamo che questa giornata sia un momento di condivisione, aperto a tutte le età, che promuova uno stile di vita sano e sostenibile. È anche un’occasione importante per sensibilizzare sulla mobilità lenta, che rappresenta una scelta concreta per muoversi rispettando l’ambiente e riscoprendo il piacere dei percorsi naturali. Iniziative come questa rafforzano il legame con il Sinis e ci permettono di viverlo in modo attivo, divertente e consapevole».

Come ogni anno il raduno dei ciclisti si terrà alle 8 nella piazza Don Sturzo, per le iscrizioni e la consegna delle magliette con il logo della manifestazione. La partenza è fissata per le 9.30, quando il lungo corteo si dirigerà in direzione San Giovanni di Sinis, con una prima sosta nel villaggio di San Salvatore dove verrà offerta una merenda ai partecipanti. La sosta sarà anche occasione per promuovere il territorio: una guida ambientale affiancherà i partecipanti raccontando storia e tradizioni locali, siti naturalistici e culturali.

Ad aggiudicarsi l’organizzazione dell’evento quest’anno è stata l’associazione sportiva dilettantistica Crazy Wheels, che propone diverse attività che si aggiungono al consueto programma. A San Giovanni di Sinis è infatti previsto, a partire dalle ore 11.30, un percorso con mini gincana mdedicata a bambini e ragazzi, con allestimento di birilli, cerchi e mini-ostacoli. I partecipanti potranno provare le piccole biciclette da corsa dell’associazione. Alle ore 15 nuovo appuntamento per bambini e ragazzi che avranno l’opportunità di seguire un corso di educazione stradale con gli istruttori sportivi della Federazione Ciclistica Italiana, con il rilascio di una pergamena personalizzata. Durante la giornata saranno presenti anche quattro eco-volontari, che avranno il compito di sensibilizzare i partecipanti alla raccolta differenziata, dare indicazioni sui punti di raccolta, segnalare e recuperare eventuali rifiuti lungo il percorso, promuovere l’utilizzo di borracce e contenitori riutilizzabili. Alle 17 è previsto il ritrovo nella piazza centrale di San Giovanni per il rientro del gruppo verso Cabras. L’evento è aperto a tutti, anche ai non residenti. I bambini al di sotto dei dodici anni dovranno essere accompagnati da un adulto.

