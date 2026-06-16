Archeologia, storia dell'alimentazione, tradizioni del Mediterraneo, degustazioni guidate e spettacoli musicali. Dal 19 al 21 giugno San Salvatore di Sinis, nel territorio di Cabras, ospiterà la seconda edizione dell'ArcheoBeer Fest.

L'evento si svolgerà negli spazi del Centro Servizi della Fondazione Mont'e Prama e nella suggestiva Pratza De Is Ballus, con un programma ricco di appuntamenti rivolti ad appassionati, studiosi, famiglie e visitatori. L'inaugurazione è prevista per venerdì 19 giugno alle 10 con i saluti istituzionali da parte della Fondazione e della Soprintendenza. Il cuore della manifestazione sarà rappresentato da un ciclo di conferenze dedicate alla storia delle bevande fermentate, dell'alimentazione e delle pratiche conviviali nel mondo antico. Tra i relatori figurano studiosi e divulgatori provenienti da diversi ambiti della ricerca archeologica e storico-gastronomica. Si parlerà del ruolo delle bevande fermentate nei riti delle società protostoriche e preclassiche del Mediterraneo orientale, dei banchetti nel mondo etrusco, della birra nell'arte, della storia del pane dalla preistoria al pane carasau, del consumo del vino nel Mediterraneo antico e della birra nell'Antico Egitto. A completare l'offerta culturale saranno le degustazioni guidate curate da Fabio Scintu, docente e tutor dell'Unione Birrai, che accompagnerà il pubblico in un percorso di conoscenza dedicato alla birra artigianale e alle sue caratteristiche sensoriali. Le serate saranno animate da concerti di artisti di rilievo internazionale. Venerdì 19 giugno salirà sul palco Chris Eckman, sabato 20 giugno sarà la volta dei Los Picaflores de la Isla, mentre domenica 21 giugno la manifestazione si concluderà con l'esibizione del bluesman statunitense Jontavious Willis. Particolare attenzione sarà riservata anche alle famiglie e ai più giovani. Nell'ambito del progetto “Mont'e Prama Gigi Riva – 50 anni di Passione”, dedicato ai ragazzi della Scuola Calcio Gigi Riva, sono previste visite guidate all'area archeologica di Tharros e al Museo

Civico Giovanni Marongiu, laboratori creativi, quiz archeologici e un mini torneo di calcio presso il campo di San Marco. Durante i tre giorni sarà inoltre possibile visitare la mostra “Festeggiamenti di San Salvatore – Corsa degli Scalzi”, curata dall'associazione Is Curridoris di Cabras, dedicata a una delle tradizioni più sentite e identitarie del territorio.



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