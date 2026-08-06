Questa volta si balla. La forza della danza irlandese, il suono degli strumenti tradizionali e l'energia della musica dal vivo incontrano il paesaggio millenario di Tharros. Domani, venerdì 7 agosto, alle 22, il Teatro dell'area archeologica ospiterà “Rhythm of the Dance”, lo spettacolo della National Dance Company of Ireland inserito nel cartellone della quarta edizione de “I Giganti dell'Arte”.

Sul palco si alterneranno ballerini campioni del mondo e d'Irlanda, musicisti e cantanti dal vivo, protagonisti di uno spettacolo che combina le radici della cultura irlandese con coreografie contemporanee e moderne tecnologie sceniche. Due ore di spettacolo accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso epoche, ritmi e tradizioni dell'Isola di Smeraldo, tra passi eseguiti a grande velocità, sonorità popolari e coinvolgenti performance d'insieme.

Nato nel 1998 e inizialmente concepito per una tournée di sole tre settimane negli Stati Uniti, Rhythm of the Dance è diventato uno degli spettacoli di danza irlandese più conosciuti a livello internazionale. Nel corso della sua lunga storia ha raggiunto oltre sette milioni di spettatori in cinquanta Paesi, continuando a rinnovare musiche, coreografie e soluzioni sceniche senza rinunciare all'autenticità della tradizione.

Il Teatro di Tharros offrirà una cornice particolarmente suggestiva a uno spettacolo costruito sul dialogo continuo tra danza e musica: il ritmo serrato dei passi, le esibizioni dei solisti e la presenza della band dal vivo trasformeranno il palcoscenico affacciato sul mare in un incontro tra la cultura irlandese e il patrimonio archeologico e paesaggistico del Sinis.

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