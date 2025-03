Le tariffe dovrebbero essere le stesse, ma si pagheranno prima del solito. C'è già la prima novità dell'estate 2025 lungo la costa del Sinis. Il Comune di Cabras ha deciso di far pagare la sosta già a partire da maggio. Questo avverrà sia nella borgata marina di San Giovanni di Sinis sia a Is Arutas, le due zone solitamente più frequentate. In tutti gli altri litorali mani al portafoglio a partire da metà giugno.

«Si tratta di un esperimento, vediamo come andrà», commenta il direttore dell'Area marina protetta del Sinis Massimo Marras. Una novità assoluta, pensata alla luce dei tanti turisti che ormai da anni raggiungono le due località già dai primi giorni di maggio. Questo grazie alle alte temperature. «Lo scorso anno è accaduto proprio questo», spiega Marras. «Ecco perché abbiamo pensato di far partire prima il pagamento. A breve comunicheremo la data precisa». Questo naturalmente comporterà anche l'attivazione dei servizi prima del solito. Quindi l'apertura dei servizi igienici, l'attivazione delle docce e la raccolta dei rifiuti a pochi metri dalle spiagge.

Cambia anche la modalità di affidamento del servizio. La sosta, che per diversi anni è stata gestita dalla Sis, la Segnaletica Industriale e Stradale, sarà bandita per ben sei anni e non più due. «Il servizio verrà affidato per tre anni con opzione di rinnovo alla scadenza», precisa Marras. «Il valore dell'appalto è di 5 milioni e 166.000 euro». E poiché ora il Comune di Cabras non è più abilitato per lo svolgimento di gare con un importo superiore ai 500.000 euro, l'espletamento della procedura è stato affidato all'Unione dei Comuni del Sinis Terra dei Giganti.

© Riproduzione riservata