Tante strade di Cabras al buio: una situazione inaccettabile che mette a rischio i cittadini. La denuncia arriva dal consigliere di minoranza Antonello Manca.

«Purtroppo, da non poco tempo, si verifica una situazione grave e inaccettabile: una buona parte del paese è letteralmente al buio - scrive in una nota - Strade come via De Castro, via Machiavelli e altre zone del territorio comunale risultano prive di un’adeguata illuminazione pubblica, creando disagio e soprattutto seri rischi per la sicurezza dei residenti. A questo punto mi chiedo se il sindaco e i consiglieri comunali considerino solo una parte di Cabras oppure se passino realmente a verificare sul posto i reali problemi dei cittadini».

Manca sottolinea che la situazione diventa ancora più preoccupante in via De Castro, dove è presente un cantiere di Abbanoa aperto da tempo.

«Un cantiere in una strada completamente buia rappresenta un pericolo concreto per pedoni, residenti e automobilisti - dice ancora - Non è accettabile che intere zone del paese vengano lasciate nell’oscurità e nell’incertezza. Cabras merita attenzione, presenza e interventi immediati, non silenzi o rinvii continui. Come consigliere comunale continuerò a segnalare queste criticità e a chiedere risposte chiare e tempi certi, perché la sicurezza e la dignità dei cittadini devono essere una priorità assoluta».

