Conto alla rovescia per la sosta a pagamento lungo la costa del Sinis.

Come si legge nell’ordinanza della polizia locale, le strisce blu saranno attive a partire dal 19 maggio al 2 novembre. Mano al portafoglio quindi da Mari Ermi a Maimoni passando per Is Arutas. Senza dimenticare la borgata di San Giovanni di Sinis, Funtana Meiga e Mare Morto.

Già da diversi giorni, lungo tutta la costa, gli operai hanno iniziato l’installazione dei pali in legno e delle corde blu e bianche che serviranno a delimitare i parcheggi a pagamento e quelli invece liberi.

Sempre nei giorni scorsi, l'Area tecnica dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti, ha confermato l’affidamento alla Sis, la società che gestirà la sosta per i prossimi sei anni: è stata l'unica a partecipare al bando. Contemporaneamente saranno attivati anche i servizi igienici che verranno gestiti dalla stessa società. Il servizio doveva partire il primo maggio, ma a causa dell'assenza di un certificato che la Sis attendeva, i tempi si sono allungati. Ora però si parte.

© Riproduzione riservata