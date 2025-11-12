Si torna sul palco. L’amministrazione comunale di Cabras fa sapere che sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la “Scuola Comunale di recitazione teatrale”, stagione 2025/2026. L’iniziativa, fortemente voluta dal Comune, nasce con l’obiettivo di offrire alle nuove generazioni e ai cittadini un percorso di crescita artistica e personale, favorendo valori come la socialità, l’integrazione e il dialogo tra diverse culture ed esperienze. Le lezioni, in programma presso il Centro Polivalente di via Tharros, si svolgeranno con cadenza settimanale, principalmente il sabato pomeriggio, per un totale di 24 incontri distribuiti in 6 mesi. L’attività inizierà il 29 novembre 2025 e sarà articolata in due corsi, con un massimo di 18 partecipanti per ciascun gruppo con orari da definire. Potranno presentare domanda di ammissione tutte le persone a partire dai 13 anni di età. Per i minori è richiesta la firma di un genitore o tutore.

È garantita la priorità a chi ha partecipato attivamente alle precedenti edizioni, mentre gli ulteriori ammessi saranno individuati secondo l’ordine di arrivo delle istanze. Le domande dovranno essere presentate entro il 21 novembre 2025 alle 13, utilizzando la modulistica presente sul sito istituzionale.

La domanda può essere trasmessa o a mano all’Ufficio Protocollo comunale, oppure via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it. Al termine delle procedure, sarà pubblicata la graduatoria degli ammessi all’albo pretorio comunale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Affari Generali all’indirizzo e-mail: affari.generali@comune.cabras.or.it.

