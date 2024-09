Tre turisti inglesi sono stati denunciati dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e uno anche per guida in stato di ebbrezza.

I tre sono stati bloccati durante la scorsa notte a Cabras, dove a bordo di un’auto sfrecciavano per le vie del paese. I militari hanno intercettato la vettura e sottoposto il conducente all’alcoltest. Con il pretesto di recuperare i documenti i tre, che alloggiavano in un bed and breakfast, si sono barricati all’interno.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aprire la porta; si è rivelato necessario inoltre l’intervento di un negoziatore per tentare di convincere i tre alla calma.

