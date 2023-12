A Cabras è tempo di trattative. Alla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune per la ricerca di un immobile tipico in grado di ospitare il museo etnografico cittadino e l’aula del consiglio comunale, un luogo speciale all’interno del quale possa essere raccontata la cultura locale, la storia delle tradizioni e dei saperi identitari, gli assetti sociali e storici della comunità cabrarese, hanno partecipato in tutto sette cittadini.

Oggi l’ufficio tecnico ha approvato la graduatoria. Il prossimo passo sarà quello di individuare il vincitore e procedere con le trattative di acquisto da parte del Comune. «Questo progetto nasce dalla necessità di colmare un vuoto importante nella programmazione culturale e nella valorizzazione dei beni immateriali di Cabras – aveva riferito il sindaco Andrea Abis quando è stato pubblicato il bando - Consiste nella realizzazione di un’esposizione museale all’interno del centro di prima e antica formazione, un immobile storico rappresentativo delle caratteristiche socio-culturali e architettoniche del passato, che proponga il racconto dell’identità dello straordinario popolo lagunare con la sua cultura, storia, le sue tradizioni, gli usi e i costumi, le musiche e gli abiti, il proprio essere».

La cifra massima messa a disposizione per l’acquisto dell’immobile è di 330mila euro e l’edificio dovrà rispondere a precisi requisiti, come la localizzazione nel centro matrice di Cabras e l’essere realizzato in terra cruda secondo la tipologia storica locale.

