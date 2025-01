Paese a secco. Dalle prime ore del mattino nelle case di Cabras manca l'acqua. Un disagio non indifferente, soprattutto per le attività commerciali ma non solo.

La cittadina è rimasta senza risorsa idrica all’improvviso, e non si sa per quante ore ancora il problema continuerà. Abbanoa spiega che l’interruzione del servizio è dovuta alla rottura in un punto della linea foranea che collega la stazione di sollevamento di Silì a Cabras.

I lavori di riparazione sono in corso già da ore e si protrarranno verosimilmente per tutta la mattinata. Tante le lamentele dei cittadini.

© Riproduzione riservata