Domani anche a Cabras si aprono le porte delle scuole. In vista della riapertura l’amministrazione comunale nei giorni scorsi ha eseguito un importante lavoro di sistemazione e manutenzione degli edifici.

«L’attenzione è alta e da diversi giorni gli operai sono al lavoro per fare in modo che tutto sia pronto per l’avvio delle lezioni - ha detto il sindaco Andrea Abis - Il rapporto tra scuola e Comune procede senza intoppi grazie alla proficua collaborazione con la dirigenza scolastica».

Attraverso il lavoro degli operai comunali l’amministrazione ha provveduto a mettere a punto la manutenzione degli impianti in tutte le scuole, con la pulizia dei cortili e leggere potature del verde, che saranno completate durante le prossime settimane.

Nell'edificio della primaria di via Cesare Battisti si è proceduto anche con il ripristino degli intonaci e la pittura delle aule. Ma non solo. In vista della nuova sezione che quest’anno verrà attivata nella scuola secondaria di via Trieste, l’amministrazione ha finanziato su richiesta della scuola l’eliminazione dei vecchi arredi e la conseguente fornitura di nuovi banchi e sedie, per un importo di circa seimila euro. Quest’anno, oltre alle manutenzioni ordinarie che si eseguono in vista dell’inaugurazione del nuovo anno scolastico, è stata avviato il trasferimento dei bambini e bambine della scuola dell’infanzia di piazza Muscas a Solanas alla scuola di via De Gasperi a Cabras per consentire l’avvio dei lavori.

«Si parte con il progetto di demolizione e nuova realizzazione della scuola per i bambini dell’infanzia a Solanas - prosegue Abis - Grazie all’aggiudicazione del finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vinto da Cabras, potremo assicurare ai più piccoli una scuola davvero all’avanguardia. Per permettere all’impresa di eseguire i lavori i bambini che frequentavano Solanas inizieranno il nuovo anno scolastico nell’edificio di via De Gasperi».

© Riproduzione riservata