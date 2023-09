Le spose della prima unione civile di Cabras sono Rosy e Carla, che questa mattina sono convolate a nozze sulla incantevole spiaggia di chicchi di quarzo di Mari Ermi.

A officiare la cerimonia è stato il sindaco Andrea Abis, che ha unito ufficialmente le due donne, coronando il sogno delle sue concittadine.

«Oggi è una giornata importante per Cabras: si celebra concretamente la libertà dei diritti civili delle persone unite dall’amore a prescindere dal genere», ha detto il primo cittadino, «è un evento ricco di significato e mi congratulo con voi», ha aggiunto rivolgendosi alle due spose, «perché siete state cittadine esemplari nel determinare con coraggio la vostra scelta. So che non è stato facile ma ce l’avete fatta».

