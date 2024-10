Dopo il successo degli scorsi mesi, l’amministrazione di Cabras fa partire il nuovo corso di recitazione della scuola comunale di teatro con l’apertura delle iscrizioni. Si tratta di un secondo ciclo sperimentale, che si rivolge anche quest’anno ad adulti e ragazzi che abbiano un minimo di 13 anni, coinvolgendo tutte le parti in un unico percorso formativo e nel contempo, assicurando la priorità a coloro che hanno partecipato attivamente alla prima fase. Gli ulteriori ammessi saranno individuati secondo l’ordine di arrivo delle istanze. Le attività si svolgeranno al centro polivalente di via Tharros per un totale di 24 lezioni articolate su sei mesi e con cadenza settimanale; saranno suddivise in due corsi, che si terranno presumibilmente di sabato, con probabile inizio il 19 ottobre. Ogni corso prevede la partecipazione di un massimo di 15 iscritti. “L’avvio della scuola di recitazione fa parte degli obiettivi che questa amministrazione ha inserito tra le Linee di Mandato 2023-2028 con la misura “Cabras città della cultura” - ha detto il sindaco Andrea Abis - un progetto che abbiamo custodito per lungo tempo e che sta dando i suoi frutti. La sala auditorium del centro polivalente nella quale operano i partecipanti al corso è in fase di crescita, diventerà presto un vero teatro grazie ai lavori di ampliamento con i quali stiamo terminando la realizzazione dei camerini posizionati a lato del palco”. “Possiamo affermare che quello del corso di recitazione sia un obiettivo pienamente raggiunto, si tratta di un’attività molto apprezzata dai partecipanti, i quali si sono esibiti durante le serate estive con una data inserita nel calendario eventi - ha detto l’assessore alla Cultura Carlo Trincas - Invitiamo tutti gli interessati ad avvicinarsi a un’arte dal forte valore sociale ed emozionale”. Fino alle 12 di venerdì 11 ottobre sarà possibile presentare la domanda di partecipazione per l’ammissione, consegnando a mano il modulo scaricabile dal sito web del Comune oppure inviando l’istanza all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.cabras.or.it. In caso di soggetti minori, la relativa scheda dovrà essere sottoscritta dal genitore o tutore.

