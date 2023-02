Sabato 4 febbraio, alle 17, al Centro Polifunzionale di Cabras, verrà presentato il libro di Nando Cossu “Al Tempo del Maiale”.

Si tratta di una ricerca socio-etno-antropologica sulla società agropastorale di Cabras. Interverranno il sindaco di Cabras Andrea Abis, l'editore Carlo Delfino, il giornalista Giacomo Mameli, Marcello Marras direttore del Centro Servizi Culturali di Oristano e la docente Silvana Cintorino.

Nando Cossu, scomparso di recente a causa di una malattia incurabile, è stato un docente, un ricercatore e un autore di pubblicazioni diverse che saranno ricordate durante l’incontro.

Molto legato alla comunità di Cabras, ai suoi usi e costumi, nelle sue ricerche ne ha colto l'intimo essere scrutando a fondo usi e costumi.

Ha preso parte alle battaglie dei pescatori di Cabras per l'abolizione dei diritti feudali di pesca ed è stato anche consigliere comunale negli anni in cui a Cabras si era impegnati a superare non poche divergenze sociali.

© Riproduzione riservata