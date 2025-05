Il Comune di Cabras ha riconosciuto una nuova colonia felina. La responsabile è Romina Piras, mentre l’area pubblica dove sono presenti i gatti, in tutto 15, si trova in via Vespucci al civico 32, nella frazione di Solanas. Ora i gatti potranno quindi essere censiti e sterilizzati dalla Asl. Un modo per evitare quindi l’aumento degli animali. Come prevede la normativa, tra le regole che dovrà rispettare, si dovrà anche occupare della pulizia e igiene dei luoghi dove i gatti vivono. Previsto anche l’obbligo di comunicare tempestivamente al Comune e alla Asl ogni variazione della composizione della stessa colonia. I gatti non possono essere spostati dal luogo dove abitualmente vivono. Eventuali trasferimenti dovranno essere effettuati solo previo nulla osta del Servizio veterinario.

© Riproduzione riservata