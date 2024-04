A Cabras è ancora emergenza sanitaria.

La direzione della Asl 5 di Oristano ha fatto sapere che domani martedì 23 aprile sarà scoperto il turno della guardia medica dalle 20 alle ore 8 del giorno successivo. Meglio quindi non raggiungere l'ambulatorio di via Tharros.

Sempre la Asl ha fatto sapere che in caso di necessità ci si può rivolgere ai punti di continuità assistenziale vicini come quello di Oristano, in via Carducci, attivo domani dalle 20 alle 8 del giorno successivo.

