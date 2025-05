La spiaggia di Maimoni si è rivelata abbastanza pulita: sono stati raccolti infatti circa 250 chili di rifiuti.

Un bottino sensibilmente inferiore alle precedenti giornate. Si è concluso con successo stamattina l’ultimo appuntamento delle Giornate Ecologiche del Sinis, che ha visto i volontari impegnati nella pulizia della spiaggia di Maimoni appunto. L’iniziativa, promossa dal Comune di Cabras in collaborazione con l’Area marina protetta del Sinis, ha rappresentato un ulteriore momento di sensibilizzazione ambientale e partecipazione attiva della cittadinanza dopo la mattinata dedicata agli studenti con il rilascio della sabbia di quarzo a Is Arutas.

Quest’ultima giornata ha visto la partecipazione di cittadini di Cabras e di altri centri della provincia ma anche di un gruppo di scout impegnati in un raduno ad Oristano. I ragazzi provenienti da Siniscola, Nuoro, Guspini e Oristano hanno dato un contributo importante alla giornata. La mattina si è conclusa con l’estrazione dei premi messi in palio dal Comune: tre abbonamenti per i parcheggi sul litorale e 10 borracce marchiate Area marina. Alcuni degli estratti, tra cui anche due degli scout e un altro cittadino di Cabras, hanno rinunciato al premio più importante rimettendoli in palio.

«Ringrazio di cuore tutti i partecipanti per la loro presenza e il loro impegno - ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Carlo Carta - È fondamentale ricordare quanto sia importante prendersi cura dei nostri spazi pubblici, veri e propri piccoli paradisi. Evitare l’abbandono dei rifiuti è un dovere civico e un atto di rispetto verso l’ambiente e la nostra comunità»

© Riproduzione riservata