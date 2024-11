Non solo corsa, fatica e fede. Gli scalzi di Cabras questa volta scendono in campo non per trasportare il simulacro di San Salvatore dal paese lagunare al villaggio ma per aiutare chi ha bisogno di un sorriso. L’associazione cabrarese “Is Curridoris di San Salvatore” promuove una raccolta solidale per i bambini e non solo in occasione del Natale. I soci hanno organizzato una raccolta di giocattoli e altri prodotti natalizi di vario genere, da destinare ai più piccoli ma anche agli adulti bisognosi affinché pure loro trascorrano il Natale in serenità. Riguardo i giocattoli verranno accettati anche quelli usati, ma purché nuovi d'aspetto e perfettamente funzionanti. I peluche invece, per questioni igienico sanitarie, dovranno essere nuovi. L’associazione fa sapere poi che saranno ben accetti panettoni, spumanti, dolciumi e prodotti natalizi vari. I destinatari di tutto ciò che verrà raccolto saranno le associazioni di volontariato del paese che si occupano di sostenere le famiglie o le persone bisognose in generale durante tutto l’anno. I prodotti potranno essere consegnati il 6 e il 7 dicembre alla sede dell’associazione, in piazza Stagno, dalle 18 alle 20.

