Ruspe al lavoro e disagi in varie zone del paese, ma per una buona causa. A Cabras sono ripresi in questi giorni i lavori di asfaltatura che interessano alcune importanti vie del centro abitato. Gli interventi riguardano il tratto di ingresso di Corso Italia, via Rossini e un tratto di via Carlo Alberto.

Un intervento da 116 mila euro. Parallelamente, sono in corso anche importanti interventi di risanamento e ammodernamento dei sottoservizi urbani da parte di E-distribuzione: si stanno realizzando numerosi interventi di efficienza tramite l'interramento della rete elettrica e la successiva eliminazione di pali e cavi aerei. Ci sono poi al lavoro gli operai di Abbanoa per il risanamento delle reti idriche e fognarie. Lavori in corso anche per la posa della fibra ottica.

«La programmazione delle asfaltature e il coordinamento con gli enti gestori dei sottoservizi stradali - afferma l'assessore ai Lavori Pubblici, Enrico Giordano - nascono dalla volontà di ottimizzare tempi e risorse, evitando le sovrapposizioni tra i cantieri e soprattutto i tagli stradali su strade appena asfaltate. È un processo complesso che l'ufficiotecnico sta gestendo e che ci limita fortemente nelle normali manutenzioni stradali. Le tempistiche di completamento potranno subire allungamenti se necessario, ma il lavoro verrà svolto con la massima cura e la massima efficacia economico».

«Con questo ulteriore lotto di lavori urgenti ripristiniamo il tappeto stradale di viabilità importante e particolarmente danneggiata - dichiara il sindaco di Cabras, Andrea Abis - Il bisogno di lavori è molto ampio ma tener conto che molte strade sono devastate dai lavori di rifacimento delle linee elettriche, idriche e della fibra e pertanto occorre attendere che tali lavori siano conclusi per procedere con il ripristino dell'asfalto. Allo stesso modo è inconcepibile buttare i fondi pubblici per rifare il manto su strade che coinvolgono nel breve da interventi di taglio e scavo».

