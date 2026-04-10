I lavori di dragaggio nello stagno di Mar'e Pontis sbarcheranno sui tavoli del prossimo Consiglio comunale. Il Consigliere di minoranza Antonello Manca, ha presentato un'interrogazione rivolta al sindaco Andrea Abis e all'assessore all'Ambiente Carlo Carta. Più precisamente Manca chiede informazioni sui fanghi derivanti dalle attività di dragaggio e sulla loro gestione, che se non conforme può determinare rilevanti impatti ambientali, con possibili

conseguenze sul suolo, sulle acque e sull’ecosistema lagunare.

«Considerato che risulta fondamentale garantire la massima trasparenza sulle modalità operative adottate e sui soggetti coinvolti e che eventuali irregolarità nella gestione potrebbero configurare violazioni di natura amministrativa e penale - si legge nel documento - chiedo di sapere quali interventi di dragaggio siano stati autorizzati nello stagno di Cabras e con quali atti. Ma anche quali soggetti (ditte o enti) siano incaricati delle operazioni, se sia stata effettuata la caratterizzazione chimico-fisica dei fanghi e quali siano gli esiti e quale sia la classificazione dei fanghi».

Manca chiede inoltre «quali siano le modalità di gestione, trasporto e smaltimento o eventuale riutilizzo, presso quali impianti siano stati o saranno conferiti i materiali dragati, se siano stati effettuati controlli da parte degli enti competenti e con quali risultati, se siano state riscontrate criticità o violazioni e quali provvedimenti siano stati adottati e infine quali ulteriori azioni intenda intraprendere l'amministrazione per garantire il pieno rispetto della normativa ambientale».

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