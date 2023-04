Polemiche, accuse, assenze e interrogazioni saltate. Bagarre durante il Consiglio comunale di Cabras. Poco prima dell’adozione del Piano particolareggiato del centro storico lagunare la consigliera di minoranza Sara Meli è intervenuta dicendo che avrebbe presentato le sue osservazioni come una semplice cittadina durante i sessanta giorni previsti per legge, visto che non era stata invitata alla riunione con i tecnici che hanno redatto il documento.

L’incontro era stato promosso dal sindaco di Cabras Andrea Abis per spiegare a tutti i consiglieri le varie schede del Piano, documento difficile da interpretare se non con un supporto tecnico. Il primo cittadino Abis però ha dichiarato durante la seduta che la Pec era stata inviata anche a lei. Lo stesso sindaco a quel punto ha voluto aggiungere, sempre durante il suo intervento, che la minoranza non si è presentata nemmeno quando è stato presentato il Pul, sempre durante una riunione con i tecnici. Ma non solo.

Per la terza volta è stata portata in Consiglio un’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Antonello Manca. Anche questa volta però l’esponente dell’opposizione non era presente in aula. Ecco prchè la discussione del documento è saltata. Manca, che aveva chiesto informazioni sugli appalti dei lavori pubblici da parte del Comune, ha fatto sapere però che era assente per malattia.

Anche questa volta non si è presentato il capogruppo del gruppo “Sviluppo collettivo” Gianni Meli, candidato a sindaco in occasione delle prossime elezioni comunali di fine maggio. Meli era assente anche durante l’approvazione del Piano di utilizzo del litorale. Gli unici consiglieri della minoranza presenti in Consiglio erano Federica Pinna e Sara Meli. Presente anche Maria Carla Sanna. Quest’ultima è presente in Consiglio con un gruppo autonomo dopo la rottura, due anni fa, con l’attuale sindaco Andrea Abis.

