Non solo mare cristallino e panorami mozzafiato. Per i primi turisti della stagione, non molto fortunati, anche rifiuti sparsi ovunque, bagni chiusi, nessun bidone per i rifiuti e erba alta.

Non mancano i camper parcheggiati ovunque, vista mare naturalmente. Una cartolina non bella da vedere lungo la marina di San Vero Milis.

Il degrado nelle spiagge per i tantissimi rifiuti abbandonati in ogni angolo e la mancanza di servizi sbarcheranno nei banchi del prossimo Consiglio Comunale. I consiglieri di minoranza Salvatore Pinna e Massimo Ninu hanno presentato un'interrogazione rivolta al sindaco Luigi Tedeschi in vista della stagione estiva per tanti turisti già iniziata.

«In tutta la marina regna degrado - scrivono nel documento - Durante il Consiglio del 15 aprile abbiamo appreso che dalla tassa di soggiorno sono entrati nelle casse comunali circa ottanta mila euro da investire per la gestione per il verde pubblico e il decoro. A tale proposito chiediamo quando inizieranno i lavori e da quale ditta verranno svolti. Ma anche quali misure verranno prese per i pontili di Mandriola e Sa Marigosa, inagibili e pericolosi».

I consiglieri chiedono poi quali interventi sono previsti per fermare il campeggio selvaggio e per l’abbandono illecito dei rifiuti. Le risposte arriveranno durante la prossima assemblea.

