Continua senza sosta l’impegno dell’amministrazione comunale di Tinnura, guidata dal sindaco Piero Fadda, per rendere il paese sempre più accogliente, curato e vivibile. Con i suoi circa 250 abitanti, il piccolo centro della Planargia punta a diventare un punto di riferimento anche per i turisti che, in estate, affollano le numerose spiagge della vicine coste e località balneari.

Tra gli interventi in corso, spiccano i lavori di potatura e sagomatura degli alberi nelle aree verdi del paese. Un'azione che non si limita al solo miglioramento estetico: l’obiettivo principale è infatti garantire maggiore sicurezza ai cittadini, salvaguardare la salute delle piante e contribuire al decoro urbano.

«Un ambiente curato è il primo biglietto da visita per chi arriva a Tinnura, sottolineano gli amministratori- in quanto vogliamo che il nostro paese si presenti al meglio, sia per i residenti che per i visitatori, in ogni periodo dell’anno».

Il centro ha d’altronde tanti piccoli tesori da visitare e vedere come i numerosi murales dipinti nelle facciate delle case, che risultano motivo di grande attrazione. Non mancano però neppure i luoghi di culto e i siti archeologici che hanno reso apprezzato come un vero e proprio "museo a “ cielo aperto”.

© Riproduzione riservata