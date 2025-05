Dopo la richiesta sono subito arrivati ​​i fatti.

Questa mattina a Santa Giusta è iniziata la bonifica dell'area di via Garibaldi dove lo scorso 17 aprile è crollata un'abitazione. Sulla vicenda, dopo varie segnalazioni dei cittadini impauriti per la possibile presa di amianto, tre giorni fa è intervenuta l'associazione ex esposti amianto.

Il presidente Giampaolo Lilli aveva chiesto a vari Enti, tra cui il Comune, di intervenire per la messa in sicurezza della zona dove si trovano le macerie, ma anche di predisporre con urgenza tutte le verifiche del caso per la tutela ambientale e la difesa del diritto alla salute dei cittadini.

Lilliu: «Siamo contenti che dopo la nostra denuncia inoltrata a varie istituzioni è cominciata la rimozione delle lastre presenti in eternit e la messa in sicurezza di tutta la zona. Evidentemente, visti i tempi immediati dell'intervento, è stata capita l'urgenza».

