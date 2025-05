Promuovere la consapevolezza del ruolo che ciascuno deve avere nel prendersi cura dell'ambiente e della natura: è questo l’obiettivo del contest lanciato dalla società cooperativa Memoria Storica nell’ambito del progetto di gestione del Sistema Bibliotecario del Guilcier.

“Il nostro Potere, il nostro Pianeta. Video raccontaci il tuo impegno per l’Earth Day 2025”, il titolo dell’iniziativa che mira dunque a sensibilizzare i cittadini su un tema quanto mai importante e attuale. Si chiede di creare dei brevi video che rispondano a questa esigenza. «Il motto dell’Earth Day 2025 è infatti Our Power, our Planet, un appello all’azione per proteggere il pianeta e costruire un futuro sostenibile. Attraverso questa iniziativa si vuole evidenziare il potere collettivo delle persone nel contrastare i cambiamenti climatici, invitando i ragazzi a raccontarci cosa possono fare nel loro piccolo per contribuire alla salvaguardia del nostro Pianeta», spiegano i promotori.

Il concorso ha preso avvio lo scorso 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra. Sino al 31 agosto si avrà tempo per partecipare, poi ad ottobre ci saranno le premiazioni. Possono partecipare al concorso i ragazzi dai 10 ai 16 anni residenti nei Comuni facenti parte del Sistema Bibliotecario (Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì, Tadasuni) o frequentanti le scuole del territorio. La partecipazione è libera e gratuita.

