Poche partecipazioni.

Ecco perché il Comune di Cabras ha deciso di prorogare i termini per poter partecipare alla manifestazione di interesse per l’attivazione del nuovo Registro comunale dei volontari che si rendono disponibili a garantire uno stallo momentaneo per gli animali vaganti. Un passaggio preliminare all’inserimento in canile che ha l’obiettivo di prevenire il problema del sovrannumero di animali incustoditi. Per partecipare al bando promosso dal Comune ora c'è tempo fino al prossimo 30 novembre.

La scadenza è stata posticipata di un mese esatto. L’obiettivo è quello di combattere il fenomeno del randagismo. Per poter presentare la richiesta di inserimento nell’elenco occorre essere maggiorenni ed essere riconosciuti idonei a seguito di un breve colloquio.

I volontari potranno essere contattati per l’affido in custodia del cane per il periodo di un mese e si impegneranno a garantire all’animale, senza oneri finanziari a loro carico, il vitto e l’alloggio, la chippatura, le vaccinazioni e le cure veterinarie eventualmente necessarie, nonché il supporto per la sterilizzazione. Le istanze devono essere presentate all’ufficio protocollo o inviate all’indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it.

