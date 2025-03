Sarà forse il Consiglio comunale più lungo della storia di Cabras. All'ordine del giorno della prossima Assemblea, fissata per il 19 marzo alle 18, c'è l'adozione in via definitiva del Piano di utilizzo del litorale, lo strumento fondamentale che consente una gestione sostenibile delle zone costiere. E quindi la lettura delle osservazioni presentate dopo la prima adozione, ad aprile del 2023. «Sono tantissime, più di 50 - svela il primo cittadino Andrea Abis - e poiché voglio essere più trasparente possibile verranno lette tutte. Ci sono osservazioni anche da 15 pagine. Dopo la lettura per ognuna ci sarà poi la votazione».

Le osservazioni sono arrivate da vari Enti come Regione, Provincia e Demanio, ma anche da tantissimi privati, sia residenti a Cabras che non. «Mi fa piacere sapere che questo strumento ha avuto così tanto interesse - va avanti Abis - Se tarderemo tanto con le letture ci fermeremo dopo il primo punto. Vediamo».

Per il territorio si tratta del primo cambiamento in termini di servizi e accoglienza. Il Piano prevede infatti che le concessioni demaniali in spiaggia passino da 2 a 12. Prevista poi una gamma di servizi turistici stagionali fra ombrelloni e sdraio, bar, ristoranti, punti ristoro, parcheggi, servizi igienici e zone attrezzate per lo sport in tutte le spiagge.

© Riproduzione riservata