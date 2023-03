A Cabras è in programma un nuovo appuntamento per la microchippatura gratuita promossa dal Servizio Veterinario della Asl Oristano. Appuntamento mercoledì 22 marzo, al centro polivalente di via Tharros. I proprietari di cani e gatti avranno la possibilità di usufruire del servizio per l’iscrizione all’anagrafe canina e felina.

Gli interessati devono prenotare l’applicazione del microchip compilando l’apposito modulo disponibile negli uffici della Polizia locale, aperti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, o scaricabile online nel sito della Asl di Oristano – Servizio Veterinario. Il modulo dovrà poi essere consegnato all’ufficio protocollo comunale. Dalle 15.30 alle 16.30 si procederà con la microchippatura dei cani mentre il turno dei gatti è previsto dalle 16.30 alle 17.30.

«Il proprietario del cane o del gatto deve presentarsi munito di un documento di identità e del codice fiscale - fanno sapere dal Comune - Gli animali devono essere provvisti degli appositi strumenti di contenimento, come la museruola per i cani o il trasportino per i gatti. L’iscrizione di tutti i cani all’anagrafe regionale tramite l’inserimento del microchip è obbligatoria per la prevenzione del randagismo e va eseguita dopo i primi dieci giorni di vita del cucciolo. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0783/397271».

