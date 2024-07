Nuove regole per chi sosta nel centro di Cabras e nelle vie limitrofe in occasione delle manifestazioni e degli spettacoli previsti nel calendario estivo.

La nuova regolamentazione riguarda le vie Marconi, Garibaldi nel tratto compreso nell'incrocio tra via Caprera e via Alghero fino a piazza Eleonora D'Arborea, e il tratto di via Amsicora che va dall'incrocio con via Dante Alighieri all'incrocio con via Garibaldi. I veicoli autorizzati potranno sostare negli stalli che si trovano nel tratto indicato della via Amsicora, muniti di pass, da esporre in modo visibile sul cruscotto dell'auto. Il pass verrà rilasciato dalla polizia locale. Ulteriori autorizzazioni saranno rilasciate a chi presta assistenza a persone residenti, ai medici di famiglia del Comune di Cabras che si recano in visita. Non solo, verranno agevolate anche le attività ricettive presenti in quelle aree, in quanto potrà essere rilasciato un pass senza targa per ognuna delle camere in esercizio. Per il lasciapassare occorre compilare il modulo di domanda reperibile presso l'ufficio di Polizia locale.

La prima data in cui sarà in vigore il provvedimento è quella del 18 luglio prossimo, in occasione del Cover Band Contest. «Quella della pedonalizzazione del centro storico è un progetto che nasce per garantire ai locali e ai visitatori di vivere la bellezza delle vie del centro senza la continua presenza di veicoli in sosta e in transito - ha detto il sindaco Andrea Abis - Si tratta comunque di un processo in itinere, durante il quale i provvedimenti che disciplinano la sosta rappresentano una fase di ottimizzazione, in risposta alla necessità di avvertire in maniera particolare i residenti e da chi pernotta nelle strutture ricettive presenti».

