È programmato per domani, martedì 5 marzo, l’intervento di Abbanoa a Cabras per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento della condotta di via Cavallotti.

In particolare, spiega l’azienda, verranno installate nuove apparecchiature idrauliche nei pressi di piazza Vittorio Emanuele III grazie alle quali si potrà ottenere una gestione ottimale del servizio idrico a beneficio dell’utenza.

I lavori cominceranno alle 8 e termineranno alle 13: in queste ore si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nel centro abitato.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata