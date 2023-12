L’obiettivo del progetto era quello di “dare voce” ai cani randagi, evitando loro di accedere direttamente al canile e venire dimenticati per sempre. Purtroppo però nessuno si è offerto di collaborare.

A Cabras è andato deserto il bando per il registro delle adozioni che il Comune voleva istituire.

«Abbiamo però ricevuto il supporto di due associazioni locali che darebbe un aiuto nella ricerca della nuova famiglia all’animale abbandonato e gestirebbero le spese per il mantenimento e per le cure degli animali ritrovati», commenta l’assessore Carlo Trincas che si è occupato del progetto, «ma non ci arrendiamo e al momento stiamo studiando una campagna di comunicazione e sensibilizzazione che permetta al progetto di decollare definitivamente».

Le associazioni sono Effetto Palla e Hachiko eroi a 4 zampe. È invece online ormai da quasi un anno il sito baibau.it che presenta tutti i cani presenti nel canile convenzionato con il Comune e ne promuove l’adozione garantendo interessanti servizi, come l’accompagnamento alla scelta del cane più adatto e un pacchetto di 5 lezioni con l’educatore cinofilo.

