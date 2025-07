Nell’ambito dei lavori di efficientamento delle reti idriche nel Comune di Cabras, martedì 22 luglio i tecnici di Abbanoa completeranno il collegamento della nuova rete idrica realizzata in via Tharros. Per l’esecuzione dell’intervento, dalle 8 fino alle 16, verrà interrotta l’alimentazione idrica proveniente dal potabilizzatore di Silì a tutto l’abitato, comprese le località di Solanas e Pesaria: previsti quindi cali di pressione e temporanee interruzioni.

Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dell’intervento. I lavori rientrano nell’appalto relativo a “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti in 15 Comuni della Sardegna”, che complessivamente vede un investimento di 42 milioni di euro ottenuto da Abbanoa tramite i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Comune di Cabras è tra i centri ai quali è riservata un’importante parte di questo investimento con la sostituzione integrale di 5 chilometri e mezzo di condotte. Sono interessate le vie Fermi, Kolbe, Matteotti, De Gasperi, Giovanni XXIII, Colombo, Tirso, Logudoro, Coghinas, Guicciardini, Machiavelli, Lanusei, Marini, Tuveri, Cairoli, Torino, Cavour, Angioy, Olbia, Da Vinci, piazza Don Sturzo. Ma anche la strada provinciale 1 e la località Benedeide.

