«Non c’è il bando, non si hanno notizie sul se e quando si farà e su quali sono le azioni che si intendono promuovere e di conseguenza neanche su quante saranno le risorse da destinare. Cabras non ha una Commissione Pari Opportunità».

A denunciare il caso è il consigliere di minoranza Antonello Manca che oggi ha presentato un’interpellanza.

«Un deficit istituzionale cui si chiede di rimediare rapidamente dato che la sua assenza rende impossibile dare un contributo concreto e collaborativo dal punto di vista istituzionale alle politiche in favore delle donne, che si parli di violenza o lavoro, parità di genere - commenta Manca - La Commissione Pari opportunità è importante perché è uno di quei luoghi di confronto attivo e soprattutto di elaborazione di proposte, funzionale sia alla realizzazione di politiche attive, per rimuovere ostacoli di ordine economico, politico e sociale, sia alla promozione di modelli culturali di contrasto alla violenza di genere, tanto più in un territorio come il nostro caratterizzato da una condizione femminile critica».

Manca ricorda inoltre che Sappiamo che lo Statuto del consiglio comunale prevede l’istituzione di Commissioni permanenti e quella per le Pari Opportunità diventa essenziale per il raggiungimento della parità di genere. «Il fatto che dopo anni ed anni dall’insediamento del sindaco ancora neanche se ne parli - conclude il consigliere - non è soltanto una mancanza burocratica o una svista casuale, ma un segnale decisamente preoccupante». Le risposte arriveranno in Consiglio comunale.

