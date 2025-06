Case senza acqua ma per una buona ragione. Nell'ambito dei lavori di efficientemento delle reti idriche, domani i tecnici di Abbanoa eseguiranno i collegamenti delle nuove condotte appena realizzate in via Tharros. Durante le operazioni si verificheranno cali di pressione tra le 8.30 e le 16.

Le zone interessate sono via Tharros, tra via Galilei e il centro polivalente, poi le vie Brunelleschi, Giotto, Da Vinci, Liguria, Alessandria, Satta e Pascoli. Gli operai non solo sostituiranno le reti ma installeranno particolari apparecchiature di regolazione. Come sempre qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa.

I lavori rientrano nell'appalto relativo a “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti in 15 Comuni della Sardegna” che vede un investimento complessivo di 42 milioni di euro che Abbanoa ha ottenuto tramite i fondi Pnrr. Il Comune di Cabras è tra i centri interessati da questo intervento.

© Riproduzione riservata