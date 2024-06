I bambini della scuola d’infanzia di Cabras traslocano. Il sindaco Andrea Abis ha firmato un’ordinanza per la chiusura anticipata della struttura di via De Gasperi dal 7 giugno.

L’edificio, oggetto dei lavori di ampliamento grazie al finanziamento del Pnrr, sarà pronto ad accogliere i bambini e le bambine a settembre per il nuovo anno scolastico. Il provvedimento, che è stato anticipato ai genitori dei piccoli lo scorso mercoledì nel corso di un incontro, fa seguito alla richiesta di chiusura firmata dal responsabile dell’area tecnica comunale, motivata dal fatto che tutte le lavorazioni esterne che si potevano completare in presenza dei bambini sono state portate a termine e ora il cantiere necessita di progredire celermente anche per la sistemazione delle aree interne.

L’incontro tra gli amministratori e le mamme ha messo in luce da un lato la grande opportunità dei lavori in corso, che comprendono anche l’edificio dell’asilo nido, e restituiranno alle nuove generazioni di Cabras e Solanas due grandi e moderne scuole, con nuovi spazi per le attività ludiche e didattiche. Dall’altro sono state evidenziate le difficoltà delle madri lavoratrici, che chiedono un’alternativa alla chiusura prima dei termini.

«In collaborazione con la dirigenza scolastica si è pertanto deciso di proseguire l’attività didattica fino al 30 giugno trasferendo i bambini e le bambine dell’infanzia presso la scuola primaria, con il trasferimento degli arredi necessari - fanno sapere dal Comune - Sarà garantito per tutto il periodo anche il servizio mensa. I genitori riceveranno presto gli ulteriori dettagli».

