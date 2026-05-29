Oristano, il cane antidroga Piton trova mezzo chilo di cocaina: arrestato spacciatoreLo stupefacente era nascosto in diverse cassette di sicurezza sparse nella casa, rinvenuti anche 12mila euro in contanti
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La Polizia di Stato di Oristano ha arrestato in flagranza un uomo per detenzione ai fini di spaccio e furto aggravato di energia elettrica ai danni della rete pubblica.
L’operazione è stata condotta dal personale della IV Sezione della Squadra Mobile, con il supporto delle unità cinofile dell’U.P.G.S.P. Questura di Oristano.
Grazie al cane antidroga Piton sono stati trovati in casa mezzo chilo di cocaina, in parte già suddiviso in dosi e nascosto in diverse cassette di sicurezza dislocate in varie stanze dell’abitazione.
Nel corso delle operazioni sono stati inoltre sequestrati diverse dosi di MDMA, marijuana e hashish, e tutto il materiale necessario al confezionamento dello stupefacente, tra cui bilancini di precisione e strumenti per il taglio. Gli agenti hanno anche sequestrato la somma di circa 12.000 euro in contanti.
Nel corso degli accertamenti i poliziotti della Squadra Mobile, con l’ausilio di tecnici specializzati della società di distribuzione dell’energia elettrica, hanno inoltre verificato che l’immobile risultava alimentato tramite un allaccio abusivo.
(Unioneonline)