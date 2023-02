Si parla sempre della cupola della chiesa di Santa Maria Assunta, dove da tempo è in corso un lavoro di restauro. Questa volta però al sindaco di Cabras Andrea Abis non viene contestato il fatto di essere salito sul ponteggio senza protezioni con tanto di foto sui social, come accaduto mesi fa, ma la tipologia e le tempistiche dell’intervento.

Chi alza la voce è il consigliere di minoranza Antonello Manca che oggi ha presentato un’interrogazione sottolineando che la gara d’appalto dei lavori è stata espletata nel mese di novembre del 2020, oltre 2 anni fa quindi. "Considerato che tempo fa, a ottobre del 2022, il sindaco ha affermato ufficialmente che il cupolone aveva gravissimi problemi strutturali, come mai i lavori non sono stati assegnati tempestivamente alla ditta appaltatrice, cioè nel mese di dicembre del 2020 o nel mese di gennaio del 2021, data nella quale si sarebbe dovuta realizzare la consegna dei lavori stessi?”, si legge nel documento.

Manca chiede inoltre al sindaco di spiegare come mai nelle lavorazioni previste in progetto non risultano interventi di consolidamento strutturale ma esclusivamente lavori di restauro. Ma anche perché per presentare l’offerta furono concessi solo tre giorni e non dieci come previsti per legge. Il consigliere chiede di spiegare inoltre perché il Comune oppose un netto rifiuto all’impresa che chiese la concessione di almeno cinque giorni per reperire i prezzi dei materiali necessari alla realizzazione dei lavori. In modo da poter presentare un'offerta adeguata. Tutte le risposte arriveranno durante il prossimo Consiglio comunale.

