In attesa del grande giorno gli Scalzi possono essere ammirati in foto. Alla Cantina Contini 1898 intanto è stata inaugurata la mostra “Aspettando San Salvatore”: c'è la testimonianza dell’ultimo decennio di celebrazioni per il santo protettore del Sinis, a cura del fotografo e videomaker guspinese, Ettore Cavalli.

La mostra è visitabile da tutti gli ospiti della cantina fino al 30 settembre, Cavalli presenta una selezione di scatti realizzati nel corso delle diverse edizioni della "Corsa degli Scalzi". Dai momenti più ufficiali a quelli più privati e intimi dei corridori, in preparazione e al crepuscolo, in attesa di percorrere a piedi scalzi i sette chilometri che separano Cabras dal Santuario di San Salvatore, mentre - a turno e in gruppi - trasportano il simulacro del Santo.

Tra gli aneddoti legati al mondo del vino - emersi durante l'incontro di inaugurazione della mostra in cantina - l’usanza di bere qualche goccio di vernaccia prima della corsa e ancora prima di indossare il sacro saio. Per Ettore Cavalli, fotografo abituato a documentare per prestigiose riviste di natura e turismo paesaggi mozzafiato e tradizioni culturali in tutto il mondo, la Corsa degli Scalzi rimane un evento di «una delle tradizioni più uniche al mondo».

«Ciò che contraddistingue questa festa dagli altri - spiega l'artista - è questa grande emozione che emerge sempre nei volti delle persone che partecipano, dalla polvere che alzano gli scalzi che corrono, dalla bellezza delle donne di Cabras, dalla socialità che vede il vino, come la Vernaccia, al centro, dello scambio e delle relazioni, e negli anni questo fascino resta invariato”.

Al vernissage, moderato da Anna Maria Fara, hospitality manager della Cantina Contini, hanno partecipato anche la Console Onoraria del Regno dei Paesi Bassi, Cristina Ricci, grande appassionata del territorio e frequentatrice assidua della Corsa degli Scalzi, che ha lodato l'importante impegno nella conservazione delle tradizioni. Anche il sindaco Andrea Abis è intervenuto, sottolineando come la Corsa rappresenti uno degli appuntamenti più rilevanti della tradizione sarda, inserito tra gli eventi identitari del calendario regionale, e ha invitato tutti a seguire il ricco programma di appuntamenti previsto dal 23 agosto al 2 settembre.

Mauro Contini, corridore della Corsa e contitolare dell'azienda di famiglia, ha evidenziato il profondo legame che unisce la Cantina a questo evento, radicato nel corso della sua lunga storia. Con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il rapporto con il territorio, la Cantina sta promuovendo incontri informali volti a valorizzare e condividere l'identità locale.

