Il tempo di firmare le carte, di ristrutturare l'immobile e di allestirlo e Cabras avrà una nuova esposizione che racconterà la storia del paese. Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità l'acquisto della casa che ospiterà il museo etnografico.

L'edificio, selezionato a seguito di un avviso pubblico al quale si poteva partecipare con una manifestazione di interesse, ha una superficie di circa mille metri quadri e sorge nel centro matrice del paese, in via Tharros, noto come “Casa Lai”. Si tratta di una casa storica campidanese, per l'acquisto della quale l'amministrazione ha messo a disposizione dal bilancio comunale 325mila euro.

Il sindaco di Cabras Andrea Abis: “La realizzazione del museo rientra appieno tra gli obiettivi indicati nelle linee programmatiche di mandato 2023-2028. Si tratta di un risultato che Cabras cercava di raggiungere da sempre, ma è oggi che compiamo il primo passo fondamentale per costituire una nuova sede museale che diverrà il luogo della salvaguardia del grande patrimonio etnografico di Cabras. Il luogo della custodia della nostra cultura identitaria e dove saranno custoditi gli oggetti e le testimonianze degli ultimi due secoli degli usi, costumi e tradizioni dell'intera comunità di Cabras e di Solanas. Le sale del nuovo edificio ospiteranno anche una sede di rappresentanza e la sala del Consiglio comunale”.

Sono sette le proposte arrivate agli uffici e la selezione è stata effettuata sulla base di precisi criteri, tra i quali la possibilità di accedere al futuro museo attraverso un doppio ingresso, come avviene nella struttura selezionata, alla quale si può accedere non solo dalla via Tharros , ma anche dalla via Bovio, con un ulteriore terzo affaccio sulla via Cima.

L'assessore alla Cultura Carlo Trincas ha ribadito l'importanza della memoria come eredità per le generazioni future, sottolineando anche il rilievo in ambito turistico dell'operazione: “Il museo ha una sua valenza anche sotto il profilo turistico, perché ci permetterà di ampliare l'offerta territoriale. Cabras è cresciuto molto in questi anni, si posiziona come meta turistica di riferimento e questa è una nuova svolta, che ci consente di procedere nell'obiettivo di incrementare le presenze nei cosiddetti mesi spalla”.

