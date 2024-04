Ancora pochi giorni e a Cabras si celebrerà la seconda unione civile. Il matrimonio è previsto sabato mattina a San Giovanni di Sinis, dove si trova la cupola. Verrà celebrato dal primo cittadino Andrea Abis. La prima unione civile era stata celebrata a settembre del 2023 nella spiaggia di Mari Ermi. Si erano giurate amore eterno Rosaria Circu e Carla Scintu.

«Oggi è una giornata importante per Cabras: si celebra concretamente la libertà dei diritti civili delle persone unite dall’amore a prescindere dal genere - aveva detto il primo cittadino Andrea Abis durante la celebrazione - è un evento ricco di significato perché siete state cittadine esemplari nel determinare con coraggio la vostra scelta». Questa volta invece l'unione sarà tra due uomini. Ma non solo. Lungo il Sinis sono in programma anche i primi due matrimoni della stagione.

Il primo si terrà il 27 aprile nel villaggio di San Salvatore di Sinis, il secondo invece il 18 maggio all’Istmo, oltre San Giovanni. Il Comune per il 27 aprile, nella zona interessata dalla celebrazione, vieta il transito di tutti i veicoli e la permanenza delle persone estranee all’evento. Così si legge nell’ordinanza firmata dal responsabile dell’Area 5 Fabrizio Meloni.

