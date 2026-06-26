Due eco-navette itineranti a San Giovanni di Sinis e un’ampia isola ecologica, presidiata da un operatore, a Is Arutas.

Il Comune di Cabras scende in in campo per evitare di vedere la costa invasa dai rifiuti. Ieri ha presentato, nel corso di un incontro pubblico, le nuove modalità di raccolta differenziata che entreranno in vigore a partire dal prossimo primo luglio e resteranno valide fino al 30 settembre.

All'incontro hanno partecipato cittadini, operatori economici e gestori di attività ricettive, ai quali sono state illustrate le principali novità del servizio dal Sindaco Andrea Abis e dall'assessore all'Ambiente Carlo Carta. Con loro anche un rappresentante dell'azienda incaricata della gestione dei rifiuti. Le novità riguardano la marina di San Giovanni e l’area di Is Arutas. A San Giovanni di Sinis, la principale innovazione consiste nell'attivazione di un servizio di conferimento

assistito mediante due eco-navette itineranti, dedicate esclusivamente alla borgata. Le eco-navette

costituiranno un punto di raccolta mobile a disposizione delle utenze domestiche, delle attività

economiche, delle seconde case, delle utenze stagionali e dei numerosi visitatori che frequentano il litorale

durante la stagione estiva. Il nuovo sistema sostituirà il servizio di raccolta porta a porta per le utenze domestiche e amplierà le possibilità di conferimento per le attività commerciali.

Il servizio sarà attivo con frequenza di sei giorni su sette, tutti i giorni a eccezione del martedì, e sarà

organizzato in due distinte fasce orarie, individuate per intercettare i principali flussi di utenza presenti

nella borgata e garantire una maggiore accessibilità durante l'intero arco della giornata. Al mattino, dalle

ore 7 alle ore 10. Il pomeriggio dalle 16 alle 19. I punti di raccolta saranno quattro, selezionati lungo tutta la marina, così da agevolare il conferimento.

L’ultima mezz’ora del servizio mattutino – dalle 9:30 alle 10 - e la prima mezz’ora del servizio

pomeridiano – dalle 16 alle 16:30 - delle eco navette, sarà sempre dedicata alle attività economiche: il

mezzo si recherà davanti alle varie attività commerciali per permettere agli operatori di gettare tutti i tipi di

rifiuto in maniera comoda e con una frequenza decisamente ampliata rispetto alla precedente modalità di

conferimento. Unica eccezione riguarda la raccolta degli imballaggi in vetro e alluminio, che per le attività

economiche continuerà a essere effettuata secondo il calendario attualmente in vigore.

Oltre alle tradizionali frazioni della raccolta differenziata, le eco-navette consentiranno il conferimento

assistito di particolari tipologie di rifiuto frequentemente prodotte durante la stagione balneare, attrezzature da spiaggia fuori uso, ombrelloni, sedie sdraio, canotti, gonfiabili e materiali

assimilabili. Una soluzione studiata per prevenire l'abbandono dei rifiuti e favorire un corretto

smaltimento dei materiali.

Per due volte al giorno, tutti i giorni tranne il martedì, si avrà la possibilità di gettare qualsiasi tipo di

rifiuto. In questo modo coloro che frequentano la borgata e gli operatori commerciali, non dovranno più

tenere grosse quantità di spazzatura nei pressi delle loro attività. Il risultato, con la collaborazione di tutti,

sarà quello di un maggiore decoro della borgata.

L'iniziativa si inserisce in un più ampio percorso sperimentale che lìamministrazione intende avviare per

rafforzare le attività di tutela ambientale, presidio del territorio e decoro.

Novità anche a Is Arutas. Sarà infatti presente nella località marina un’ampia isola ecologica, presidiata da

un operatore e allestita con contenitori che consentiranno il conferimento di tutte le tipologie di rifiuto:

umido organico, carta-cartone, imballaggi in vetro/lattine, imballaggi in plastica, secco residuo, plastica

dura e metalli. Gli operatori ambientali che assisteranno gli utenti nelle operazioni di conferimento, che

saranno presenti ogni giorno dalle ore 11 alle 14 e dalle 17 alle 20, forniranno le istruzioni per una

corretta differenziazione e promuoveranno comportamenti rispettosi.

“Si tratta di una rivoluzione migliorativa del servizio. L'obiettivo è migliorare la gestione dei rifiuti nelle

località costiere più frequentate, riducendo i conferimenti impropri e contrastando l'abbandono dei

materiali. La presenza degli operatori nelle eco-navette e nell'eco-isola di Is Arutas permetterà non solo di

assistere gli utenti, ma anche di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale. Chiediamo la

collaborazione di tutti affinché questa nuova modalità possa diventare un modello efficace di sostenibilità e

rispetto del territorio” spiega l’assessore all’Ambiente e Servizio Rifiuti Carlo Carta.

“Avviamo una sperimentazione importante che punta a risolvere problemi complessi nel litorale. Lo schema

attuale su San Giovanni si è rivelato inefficace e molto problematico a causa dell’azione dei cinghiali, dello

scarso rispetto del porta a porta da parte di diversi utenti, degli abbandoni di sacchetti da parte di utenti

occasionali. Il nuovo schema di San Giovanni - dichiara il sindaco Andrea

Abis - è volto a superare queste criticità mentre l'eco isola di Is Arutas rappresenta una sfida per la differenziazione reale dei rifiuti da spiaggia. Questa operazione ha un impatto significativo sulla spesa che verrà coperta con il bilancio comunale”.

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