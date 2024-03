Da villaggio desolato e senza servizi a borgo accogliente. Questa è la missione. Prosegue l’iter di approvazione del progetto per la valorizzazione del villaggio di San Salvatore a Cabras proposto dall’amministrazione comunale e finanziato dalla Regione Sardegna con la Programmazione Territoriale. A esporre l’intervento durante il Consiglio comunale è stato l’assessore ai Lavori pubblici Enrico Giordano, che ha spiegato come «il lungo iter amministrativo sia necessario per portare avanti un procedimento fortemente voluto dall’amministrazione già dalla precedente consiliatura, e in questa fase prevede l’esproprio di alcune aree per la realizzazione della rete idro-potabile e quella di smaltimento fognario, cui si aggiungerà in seguito la realizzazione degli allacci e dell’impianto di depurazione. Si tratta di tasselli fondamentali che comporteranno un salto di qualità per la vivibilità delle case della borgata e anche per la fruizione turistica del villaggio».

L’importo completo dell’intervento supera la cifra dei due milioni di euro. In questo momento si è ritenuto di prevedere una prima parte del progetto, che comprende la posa in opera delle linee idrica e fognaria, per un totale di circa 1,1 milioni di euro.

«Si tratta di un altro passaggio per l’intervento di valorizzazione di un luogo straordinario e che sta a cuore ai cabraresi e ai solanesi, perché con l’installazione delle infrastrutture primarie si segna il passaggio da una gestione di tipo occasionale a gestione pianificata del villaggio - detto il sindaco di Cabras Andrea Abis - Non ci aspettiamo in questo caso particolari obiezioni all’attività di esproprio e torneremo in Consiglio il prima possibile per la dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento, dopo aver dato conferma in giunta al progetto definitivo esecutivo».

A seguito degli espropri si procederà con l’appalto, l’aggiudicazione del contratto all’impresa e l’avvio dei lavori, che dovranno iniziare entro il 2024. «Gli interessati all’esproprio erano già stati informati del procedimento e avevano preliminarmente già presentato le osservazioni che sono state integrate all’attuale progetto - ha aggiunto Giordanho - Ci auguriamo di riuscire a procedere senza nessun indugio».

