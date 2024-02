Il sindaco di Cabras Andrea Abis non fa tanti giri di parole: «È necessario stilare subito un calendario preciso che indichi quando il servizio di Guardia medica sarà attivo meno. Solo così sarà possibile informare la popolazione». A Cabras il servizio continua a funzionare a singhiozzo.

Per capire basta ritornare indietro di alcuni giorni. Le porte dell’ambulatorio di via Tharros dopo giorni di chiusura si sono aperte nuovamente giovedì sera dopo le venti. Venerdì invece, senza nessun avviso da parte della Asl, non si è presentato nessun medico. Motivo per il quale tanti cittadini hanno raggiunto il Pronto soccorso di Oristano. Stessa cosa si ripeterà domani, lunedì 5 febbraio: l’ambulatorio, infatti, sarà nuovamente chiuso. Questa volta però la Asl ha fatto sapere il disservizio tramite il sito. «Si invitano i cittadini in caso di necessità a rivolgersi ai punti di guardia medica limitrofi», si legge ancora. Lo stesso giorno però è chiuso anche l’ambulatorio della Guardia medica di Oristano, in via Carducci. Meglio quindi non stare male.

Da martedì ancora non si sa però cosa succederà. Abis ha fatto presente più volte alla direzione della Asl il problema legato alla comunicazione assente: «Il direttore generale ha riconosciuto la necessità di migliorare l’informazione e ha preso l’impegno di predisporre un calendario dei turni - spiega - I servizi di informazione del Comune sono a disposizione per facilitare la comunicazione a tutti i cittadini».

